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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России по хоккею установила олимпийский антирекорд

Lenta.ru

Хоккеисты сборной России обновили антирекорд по количеству бросков по воротам, нанесенным участниками финальных матчей зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Сборная России по хоккею установила олимпийский антирекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальном матче Игр-2022 против Финляндии россияне нанесли 17 бросков по воротам соперника и продемонстрировали худший результат с 1992 года, когда начался подсчет статистики. Предыдущий антирекорд также принадлежал России и был установлен в 1998-м, когда команда Владимира Юрзинова нанесла 20 бросков по воротам Чехии (0:1) в финале Игр в Нагано.

Россия проиграла Финляндии ранее в понедельник, 20 февраля. Игра завершилась со счетом 2:1, финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.

Сборная России по хоккею один раз в истории завоевала золото Олимпиады. Это произошло в 2018 году. В 1992-м победу на Играх одержала Объединенная команда.

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