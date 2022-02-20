Сборная России по хоккею установила олимпийский антирекорд

Хоккеисты сборной России обновили антирекорд по количеству бросков по воротам, нанесенным участниками финальных матчей зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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В финальном матче Игр-2022 против Финляндии россияне нанесли 17 бросков по воротам соперника и продемонстрировали худший результат с 1992 года, когда начался подсчет статистики. Предыдущий антирекорд также принадлежал России и был установлен в 1998-м, когда команда Владимира Юрзинова нанесла 20 бросков по воротам Чехии (0:1) в финале Игр в Нагано.

Россия проиграла Финляндии ранее в понедельник, 20 февраля. Игра завершилась со счетом 2:1, финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.