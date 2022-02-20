Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

В Пекине (Китай) завершается церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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Вслед за знаменосцами своих стран на арену вышли спортсмены. Прошло награждение победителей и призёров лыжных масс-стартов, среди который были Александр Большунов, ставший в Пекине трёхкратным олимпийским чемпионом, и Иван Якимушкин.

Олимпийский флаг был передан мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут следующие Игры. Затем слово взял президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который объявил зимнюю Олимпиаду-2022 закрытой.

На Олимпиаде-2022 сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачёте. Первое место рейтинга осталось за сборной Норвегии. В её активе 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).

Отметим, что по общему количеству медалей сборная России (32) уступила лишь сборной Норвегии (37).