Зимняя Олимпиада в Пекине официально завершилась

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В столице Китая состоялась церемония закрытия Олимпиады-2022. Олимпийский огонь зимних Игр был погашен на Национальном стадионе в Пекине.
Олимпиада прошла в столице КНР с 4 по 20 февраля. Было разыграно 109 комплектов медалей. В программу входили семь видов спорта, объединяющие 15 дисциплин.
По итогам соревнований Сборная России заняла девятое место в медальном зачете: у российских спортсменов 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Победителем золотого медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых медалей. Российская команда по этому показателю стала девятой.
Общий медальный зачет выглядит так: на первом месте Норвегия (37 медалей), на втором Россия (32), третьи - немцы (27).
Ранее президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что Россия успешно выступила на Играх.