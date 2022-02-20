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Олимпиада-2022
58 минут назад

Зимняя Олимпиада в Пекине официально завершилась

Майк Габриелян

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Зимняя Олимпиада в Пекине официально завершилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столице Китая состоялась церемония закрытия Олимпиады-2022. Олимпийский огонь зимних Игр был погашен на Национальном стадионе в Пекине.

Олимпиада прошла в столице КНР с 4 по 20 февраля. Было разыграно 109 комплектов медалей. В программу входили семь видов спорта, объединяющие 15 дисциплин.

По итогам соревнований Сборная России заняла девятое место в медальном зачете: у российских спортсменов 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Победителем золотого медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых медалей. Российская команда по этому показателю стала девятой.

Общий медальный зачет выглядит так: на первом месте Норвегия (37 медалей), на втором Россия (32), третьи - немцы (27).

Ранее президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что Россия успешно выступила на Играх.

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