Губерниев назвал главных героев среди россиян на Олимпиаде

«Главный герой Игр — Большунов. Из девушек Щербакова, Трусова, Непряева — вся наша эстафетная четвёрка в лыжах. Биатлонистам я ставлю четвёрку с плюсом за выступление, хотя ждал хотя бы одного золота», - рассказал Дмитрий Губерниев в интервью «Чемпионату».