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Олимпиада-2022
33 минуты назад

Губерниев назвал главных героев среди россиян на Олимпиаде

Илья Родин

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал имена главных героев Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. По его мнению, это лыжник Александр Большунов, лыжница Наталья Непряева, фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова. Об этом сообщает «Чемпионат».

Губерниев назвал главных героев среди россиян на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный герой Игр — Большунов. Из девушек Щербакова, Трусова, Непряева — вся наша эстафетная четвёрка в лыжах. Биатлонистам я ставлю четвёрку с плюсом за выступление, хотя ждал хотя бы одного золота», - рассказал Дмитрий Губерниев в интервью «Чемпионату».

Отмечается, что российский лыжник Александр Большунов завоевал три олимпийских золота (в скиатлоне, эстафете и «усечённом» марафоне). Кроме того, он понесет знамя сборной РФ на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «Чемпионату» также назвала фамилию лучше всех выступившего на Олимпиаде спортсмена.

«Главный герой, конечно же, Большунов. Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов», - полагает она.

Ранее сообщалось, что Губерниев жестко раскритиковал игру российской сборной по хоккею. Он отметил, что команда заслужила серебро, но к игре спортсменов у него большие претензии.

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