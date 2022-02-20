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Олимпиада-2022
1 час назад

В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпийских играх

Газета.Ru

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпиадах, передает ТАСС.

В РФ предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпиаде
Фото: Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

«Я предлагаю за каждую медаль присваивать баллы. Ну а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться. Система подсчета изначально неверная», — сказал Свищев.

Российские атлеты завоевали на Играх в Пекине шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Россия побила рекорд СССР на Олимпиадах

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы России Светлана Журова назвала главные разочарования зимней Олимпиады 2022 года, которая прошла в Пекине, передает Sport24.

«На фоне побед наших лыжников самыми большими разочарованиями является выступление Камилы Валиевой, хоккей и биатлон. Это три наших главных расстройства», — сказала Журова.

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