Туктамышева подвела итоги Олимпиады в Пекине

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями, погружаются в этот мир: объединяются, поддерживают, обсуждаются, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство, и всегда есть о чём поговорить», — написала Туктамышева в Instagram.