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Олимпиада-2022
1 час назад

Туктамышева подвела итоги Олимпиады в Пекине

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева посвятила пост окончанию зимних Олимпийских игр в Пекине.

Туктамышева подвела итоги Олимпиады в Пекине
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Две недели переживаний и пристального внимания. Даже те, кто редко следят за спортивными новостями, погружаются в этот мир: объединяются, поддерживают, обсуждаются, делятся, узнают новое! Чувствуется какое-то единство, и всегда есть о чём поговорить», — написала Туктамышева в Instagram.

Она также поздравила всех спортсменов с окончанием главного старта четырёхлетия.

Напомним, что Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла.

Ранее Слуцкая осудила людей, которые сняли на камеру истерику Трусовой на Олимпиаде-2022.

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