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Олимпиада-2022
1 час назад

Фетисов заявил, что Валиева получила поддержку от Путина

Советский спортиещё 1

Депутат Госдумы пообещал фигуристке помощь хоккеистов.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал на реакцию Владимира Путина на произошедшие с ней события на Олимпиаде в Пекине.

Валиева высказалась о своем проигрыше

«Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», - приводит слова Фетисова "Собеседник".

Напомним, что Валиева стала на Олимпиаде в Пекине победительницей командного турнира, после чего стало известно, что она в декабре сдала положительную допинг-пробу. CAS допустил фигуристку до личного турнира, в котором она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой МОК считает ее результаты предварительными.

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