Депутат Госдумы пообещал фигуристке помощь хоккеистов.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал на реакцию Владимира Путина на произошедшие с ней события на Олимпиаде в Пекине.
«Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», - приводит слова Фетисова "Собеседник".
Напомним, что Валиева стала на Олимпиаде в Пекине победительницей командного турнира, после чего стало известно, что она в декабре сдала положительную допинг-пробу. CAS допустил фигуристку до личного турнира, в котором она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой МОК считает ее результаты предварительными.