«Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: «Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом», - приводит слова Фетисова "Собеседник".