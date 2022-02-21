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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова назвала главное разочарование Олимпиады-2022

Елена Прошина

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой главным разочарованием зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом она заявила в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала главное разочарование Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное разочарование Олимпиады? Весь вопрос с Валиевой. Вся эта ситуация была совершенно несправедлива», — заявила наставница фигуристок.

Напомним, что после того, как 7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, однако церемонию награждения была отменена из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил тренеров Валиевой в «холодном отношении» и заявил о необходимости провести расследование по факту жесткого обращения с детьми.

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