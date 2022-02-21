Губерниеву дали в руки медали после завершения Олимпиады-2022

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.