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Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниеву дали в руки медали после завершения Олимпиады

Деловая газета "Взгляд"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российский лыжник Александр Большунов разрешил разрешил ему потрогать олимпийские медали.

Губерниеву дали в руки медали после завершения Олимпиады-2022
Фото: InstagramInstagram

«Большунов все же дал медали потрогать!!! Мужик сказал – мужик сделал», – написал комментатор в Instagram.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

В воскресенье в Пекине завершилась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

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