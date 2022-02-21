Вылет самолета с последними представителями российской сборной Олимпийских игр задержан на 2 часа. Об этом сообщил один из спортсменов, возвращающихся в Москву.
«Задержка связана с большим количеством багажа», - приводит слова источника РИА Новости.
Из Пекина в Москву отправятся члены хоккейной сборной, фигуристы, принимавшие участие в показательных выступлениях. Прилетит также и трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.
Борт должен был вылететь из Пекина еще в 07.00 мск. После приземления в российскую столицу состоится торжественная встреча спортсменов.
Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля. Российская сборная заняла 9 место в общем зачете. На счету олимпийцев 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых. Первое место заняла Норвегия, второе – Германия, третье – Китай.