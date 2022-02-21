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Олимпиада-2022
56 минут назад

Путин поддержал Валиеву после скандала на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

15-летнюю Камиллу Валиеву после допинговой ситуации на олимпиаде в Пекине поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью "Собеседнику".

"Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: "Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом", — заявил депутат.

Во время Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Камиллы Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной, однако спортивный арбитражный суд допустил россиянку до личного турнира, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства. При этом было решено не проводить церемонию награждения призеров командных соревнований.

Валиева высказалась о своем проигрыше

17 февраля Валиева вернулась из Пекина, где заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.

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