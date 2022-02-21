15-летнюю Камиллу Валиеву после допинговой ситуации на олимпиаде в Пекине поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью "Собеседнику".
"Она молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества. Я это точно могу сказать, общаюсь со всеми. Я сказал: "Камила, если кто-то будет наезжать, хоккеисты рядом", — заявил депутат.
Во время Игр в Пекине стало известно, что допинг-проба Камиллы Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной, однако спортивный арбитражный суд допустил россиянку до личного турнира, несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства. При этом было решено не проводить церемонию награждения призеров командных соревнований.
17 февраля Валиева вернулась из Пекина, где заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях.