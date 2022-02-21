Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист раскритиковала игроков за поражение от Финляндии в финальном матче.

«Сейчас мы не самые сильные в мире. Для победы нужно желание. Если бы оно было — не проиграли бы. Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», — добавила Тарасова.

Россия проиграла Финляндии ранее в воскресенье, 20 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, которые впервые в истории стали победителями Игр.

Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду четыре года назад в Пхенчхане. И на тех, и на нынешних соревнованиях отсутствовали представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная России по хоккею не смогла защитить звание олимпийских чемпионов, в решающем матче на Играх в Пекине потерпев поражение от команды Финляндии (1:2). Судьбу финальной встречи решил гол нападающего «Йокерита» Ханнеса Бьёрнинена, который удачно сыграл на пятаке на первой минуте третьего периода. У сборной России оставалось 19,5 минут на спасение матча, но за оставшееся время команда Алексея Жамнова смогла нанести только три броска в створ ворот Харри Сятери.

Три (!) броска почти за 20 минут при счёте 1:2 в финале Олимпиады. Итоговая же статистика матча зафиксировала, что сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот соперника, а сборная России – 17. Глядя на эти цифры, становится не очень понятно, кто уступал в счёте на протяжении всего заключительного периода и кому кровь из носу нужно было искать какие-то аргументы в атаке, чтобы перевести игру в овертайм.

При этом российские хоккеисты после поражения в финале не угодили под шквал критики в прессе, так как все понимали, что именно финская команда считалась записным фаворитом в решающей встрече. За последние 20 лет сборная Суоми превратилась в настоящий камень преткновения практически для любого созыва российской команды. В каком бы составе ни находилась сборная России, насколько именитым ни был бы наш подбор игроков, неизменно следуют поражения в решающих стадиях. Так было в четвертьфинале ОИ-2014, так было в полуфинале ЧМ-2019, так произошло и на сей раз – в финале ОИ-2022.

Но если после поражений на ОИ-2014 и на ЧМ-2019 сборную России действительно громили в комментариях за то, что она не оправдала наших надежд, то сейчас сам факт итогового поражения был довольно ожидаем и не стал большим потрясением. Тем удивительнее видеть настолько острую реакцию от нападающего российской команды Антона Слепышева, который через несколько часов после поражения в олимпийском финале опубликовал невероятно странный по своему содержанию пост в своём «инстаграме».

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – написал Слепышев.

Итак, Антон, давай по фактам. Первый матч сборной России на этой Олимпиаде – в соперниках у нас сборная Швейцарии. Нападающий ЦСКА открывает счёт в матче благодаря везению – шайба в ворота соперника влетела после рикошета от нападающего Энцо Корви. Но факт остаётся фактом – именно Слепышев стал автором первого гола сборной России в столице Китая. Это позитив.

На протяжении всего второго периода российская команда старательно обороняет минимальное преимущество, но под занавес отрезка остаётся в двойном меньшинстве, в котором едва не пропускает. Всему виной поступок самого Слепышева, который поддался на лёгкую провокацию и ударил соперника головой.

За это действие российского нападающего могли спокойно удалить до конца матча, но, на счастье всей сборной, всё ограничилось четырьмя минутами штрафа. Неудивительно, что подобное поведение нападающего в матче Олимпиады подверглось критике в различных СМИ. Больше Слепышев с российскими журналистами в Пекине уже не общался. Очевидно, Антону не понравилось, что его удар головой не оценили по достоинству.

Дальше российская команда «порадовала» нас победой над сборной Дании (2:0), поражением от Чехии (5:6 ОТ), ещё одной победой над Данией (3:1) и победой над одной из худших в её истории сборной Швеции (2:1 Б). В четырёх победных матчах (а игра с Чехией турнирного значения уже не имела) российская команда сподобилась на восемь голов – один из которых был забит в пустые ворота, а второй пришёлся на серию буллитов. В остальном мы стали свидетелями целых шести шайб с игры – в двух матчах с Данией, одном – со Швейцарией, и одном – со Швецией.

Видимо, все эти победы должны были послужить невероятным поводом для радости российских журналистов и болельщиков, но её почему-то не последовало. При этом не было и дикой волны критики и хейта. Большинство журналистов старалось следовать принятой парадигме, которая была выбрана тренерским штабом национальной команды. «Да, нет зрелищности, но есть результат. Надо терпеть скучный хоккей ради общего результата». В каком месте Слепышев нашёл «большинство СМИ, которые ждали осечки сборной», понять довольно затруднительно.

А теперь настало время вернуться непосредственно к действиям героя поста на льду. В финальном матче с финнами 28-летний Слепышев провёл на льду 13 минут 43 секунды, за которые отметился показателем полезности «-2». Обе шайбы финской команды были заброшены в тот момент, когда Антон находился на льду. И при этом мало кто стал бы акцентировать на этом большое внимание, если бы сам Слепышев не решил подставиться на ровном месте в своём «инстаграме».

«Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!» – написал в телеграм-канале «Реальный Губер» известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Абсолютно ненужный пост в исполнении российского форварда, очевидно написанный на эмоциях, породил огромную волну негатива – как ко всей сборной, так и к самому Слепышеву. И вот теперь волна хейта действительно накрыла игроков российской команды – снова пошла речь о завышенных зарплатах в нашем хоккее и о том, что все зажрались.

И вот уже никто и не вспоминает сольный проход Антона в полуфинале со Швецией. Ведь именно Слепышев открыл счёт в том матче, забив очень важный гол при счёте 0:0. Но теперь в памяти всех останется исключительно негативное впечатление от выступления Антона на олимпийском турнире. И это вина исключительно самого Слепышева, который не подумал о том, что последует за его срывом в соцсетях. И только его.

Нападающий сборной России Антон Слепышев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на критику болельщика, оскорбившего хоккеиста после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх — 2022.

«Ты ****** (презерватив), Антон Слепышев. Завалил бы своё ***** (лицо) и не высказывался бы так. А то еле дошли до финала и так жидко обосрались», — написал болельщик в посте, прикрепив пост Слепышева.

Хоккеист репостнул это в «сториз» «Инстаграма».

«Вот и вся сущность нашего русского народа!!!» — подписал «сториз» форвард.

Кроме того, Слепышев также сделал ряд репостов в «сториз» с публикациями поздравлений от болельщиков.

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил неудачную игру сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине, где подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии (1:2). По мнению пятикратного чемпиона страны, российский хоккей находится на низком уровне, сообщает «Чемпионат».

Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее. Нам надо развивать молодёжь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром, — сказал 41-летний специалист.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на проигрыш национальной команды в финальном матче Олимпийских игр и раскритиковал руководство российского хоккея за то, что те плохо готовят кадры.

«Надо перестраивать наш хоккей, создавать заново систему подготовки. У нас столько академий, а блистают выходцы из глубинки, где и академиями не пахнет. Это говорит о том, что руководство впустую работает. Пустышка. Мы создаем видимость, что у нас все отлично и хорошо. Ничего удивительного в сегодняшнем результате нет», — передает слова Плющева РИА «Новости».

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о работе Алексея Жамнова на Олимпиаде.

«Жамнов получил всё, что было нужно для профессиональной работы — месяц перерыва в чемпионате КХЛ, трёхнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.



К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, и выкладки для победы недостаточно.



О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда Сергеем Гончаром. Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства. Молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной…



И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника…



Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных. Странная селекция. Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала — но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук саркастически ответил на слова заслуженного тренера Владимира Плющева, который раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова за работу на Олимпиаде.

Ковальчук выложил в «сториз» в «Инстаграме» скриншот публикации высказывания Плющева и написал: «Владимир Анатольевич! Браво».

Напомним, ранее Илья Ковальчук не ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры. Специалист готов продолжить работу генменеджером команды Алексея Жамнова.

Сообщалось, что Жамнов будет готовить национальную команду к чемпионату мира – 2022.

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.

«Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не всё плохо было, как вы считаете.



Честно, я рад, как всё закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке. Что сказал? Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаём результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу. И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лёд, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь», — приводит слова Шипачёва «Спорт-экспресс».

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачев прокомментировал игру национальной команды в финальном матче Олимпийских игр в Пекине.

«Как видите, любой наброс, любой бросок – это опасно. Два таких наброса на ворота стоили нам золотых медалей. Не то чтобы где-то мы недоработали, но не создали столько моментов, чтобы забить. Много говорили по ходу турнира, что наша команда играет в скучный хоккей, не забивает много голов. Но хорошая оборона выигрывает титулы», — передает слова Ткачева РИА «Новости».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Финал предполагает такое развитие событий. Результат – показатель того, что есть в нашем хоккее. Финны шли к победе с того момента, как Юрзинов оттуда уехал. Они выиграли много чемпионатов мира за последние годы, а мы только особо никому не нужный в 2014-м. Их лучшие хоккеисты играют на ведущих позициях в наших клубах», — передает слова Фетисова «Чемпионат».

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал троих хоккеистов национальной команды, которые его разочаровали во время игр на Олимпиаде в Пекине.

«Хоккеисты, от которых мы все ожидали большего: Вадим Шипачев, Стас Галиев, Миша Григоренко. При всем уважении к ребятам, но нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень. То же самое стоит сказать и тренерам, которые должны сделать выводы», — передает слова Терещенко «Бизнес Online».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал игру хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«На этом турнире мы выглядели середнячком. И все же демонстрировать столь примитивный хоккей команде с советскими корнями нельзя. Смотреть на это было просто невозможно. Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли «фаворитов», которых на деле никто уже не уважает – ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас», — передает слова Майорова «Матч ТВ».

Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер высказался относительно финального матча Олимпиады в Пекине против команды России (2:1).