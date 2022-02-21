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Олимпиада-2022
27 минут назад

«Не просто плохо, а очень плохо»: в РФ оценили поражение сборной в финале ОИ

Семён Капранов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист раскритиковала игроков за поражение от Финляндии в финальном матче.

«Сейчас мы не самые сильные в мире. Для победы нужно желание. Если бы оно было — не проиграли бы. Очень плохо, что проиграли. Не просто плохо, а очень плохо! Нельзя рассчитывать на такую команду», — добавила Тарасова.

Россия проиграла Финляндии ранее в воскресенье, 20 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, которые впервые в истории стали победителями Игр.

Сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду четыре года назад в Пхенчхане. И на тех, и на нынешних соревнованиях отсутствовали представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Жуйте, не подавитесь». Эмоциональный срыв Слепышева породил волну хейта к сборной России

Сборная России по хоккею не смогла защитить звание олимпийских чемпионов, в решающем матче на Играх в Пекине потерпев поражение от команды Финляндии (1:2). Судьбу финальной встречи решил гол нападающего «Йокерита» Ханнеса Бьёрнинена, который удачно сыграл на пятаке на первой минуте третьего периода. У сборной России оставалось 19,5 минут на спасение матча, но за оставшееся время команда Алексея Жамнова смогла нанести только три броска в створ ворот Харри Сятери.

Три (!) броска почти за 20 минут при счёте 1:2 в финале Олимпиады. Итоговая же статистика матча зафиксировала, что сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот соперника, а сборная России – 17. Глядя на эти цифры, становится не очень понятно, кто уступал в счёте на протяжении всего заключительного периода и кому кровь из носу нужно было искать какие-то аргументы в атаке, чтобы перевести игру в овертайм.

При этом российские хоккеисты после поражения в финале не угодили под шквал критики в прессе, так как все понимали, что именно финская команда считалась записным фаворитом в решающей встрече. За последние 20 лет сборная Суоми превратилась в настоящий камень преткновения практически для любого созыва российской команды. В каком бы составе ни находилась сборная России, насколько именитым ни был бы наш подбор игроков, неизменно следуют поражения в решающих стадиях. Так было в четвертьфинале ОИ-2014, так было в полуфинале ЧМ-2019, так произошло и на сей раз – в финале ОИ-2022.

Но если после поражений на ОИ-2014 и на ЧМ-2019 сборную России действительно громили в комментариях за то, что она не оправдала наших надежд, то сейчас сам факт итогового поражения был довольно ожидаем и не стал большим потрясением. Тем удивительнее видеть настолько острую реакцию от нападающего российской команды Антона Слепышева, который через несколько часов после поражения в олимпийском финале опубликовал невероятно странный по своему содержанию пост в своём «инстаграме».

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – написал Слепышев.

Итак, Антон, давай по фактам. Первый матч сборной России на этой Олимпиаде – в соперниках у нас сборная Швейцарии. Нападающий ЦСКА открывает счёт в матче благодаря везению – шайба в ворота соперника влетела после рикошета от нападающего Энцо Корви. Но факт остаётся фактом – именно Слепышев стал автором первого гола сборной России в столице Китая. Это позитив.

На протяжении всего второго периода российская команда старательно обороняет минимальное преимущество, но под занавес отрезка остаётся в двойном меньшинстве, в котором едва не пропускает. Всему виной поступок самого Слепышева, который поддался на лёгкую провокацию и ударил соперника головой.

За это действие российского нападающего могли спокойно удалить до конца матча, но, на счастье всей сборной, всё ограничилось четырьмя минутами штрафа. Неудивительно, что подобное поведение нападающего в матче Олимпиады подверглось критике в различных СМИ. Больше Слепышев с российскими журналистами в Пекине уже не общался. Очевидно, Антону не понравилось, что его удар головой не оценили по достоинству.

Дальше российская команда «порадовала» нас победой над сборной Дании (2:0), поражением от Чехии (5:6 ОТ), ещё одной победой над Данией (3:1) и победой над одной из худших в её истории сборной Швеции (2:1 Б). В четырёх победных матчах (а игра с Чехией турнирного значения уже не имела) российская команда сподобилась на восемь голов – один из которых был забит в пустые ворота, а второй пришёлся на серию буллитов. В остальном мы стали свидетелями целых шести шайб с игры – в двух матчах с Данией, одном – со Швейцарией, и одном – со Швецией.

Видимо, все эти победы должны были послужить невероятным поводом для радости российских журналистов и болельщиков, но её почему-то не последовало. При этом не было и дикой волны критики и хейта. Большинство журналистов старалось следовать принятой парадигме, которая была выбрана тренерским штабом национальной команды. «Да, нет зрелищности, но есть результат. Надо терпеть скучный хоккей ради общего результата». В каком месте Слепышев нашёл «большинство СМИ, которые ждали осечки сборной», понять довольно затруднительно.

А теперь настало время вернуться непосредственно к действиям героя поста на льду. В финальном матче с финнами 28-летний Слепышев провёл на льду 13 минут 43 секунды, за которые отметился показателем полезности «-2». Обе шайбы финской команды были заброшены в тот момент, когда Антон находился на льду. И при этом мало кто стал бы акцентировать на этом большое внимание, если бы сам Слепышев не решил подставиться на ровном месте в своём «инстаграме».

«Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!» – написал в телеграм-канале «Реальный Губер» известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Абсолютно ненужный пост в исполнении российского форварда, очевидно написанный на эмоциях, породил огромную волну негатива – как ко всей сборной, так и к самому Слепышеву. И вот теперь волна хейта действительно накрыла игроков российской команды – снова пошла речь о завышенных зарплатах в нашем хоккее и о том, что все зажрались.

И вот уже никто и не вспоминает сольный проход Антона в полуфинале со Швецией. Ведь именно Слепышев открыл счёт в том матче, забив очень важный гол при счёте 0:0. Но теперь в памяти всех останется исключительно негативное впечатление от выступления Антона на олимпийском турнире. И это вина исключительно самого Слепышева, который не подумал о том, что последует за его срывом в соцсетях. И только его.

«Вот и вся сущность нашего русского народа!» Слепышев — о фанате, оскорбившем его

Нападающий сборной России Антон Слепышев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на критику болельщика, оскорбившего хоккеиста после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх — 2022.

«Ты ****** (презерватив), Антон Слепышев. Завалил бы своё ***** (лицо) и не высказывался бы так. А то еле дошли до финала и так жидко обосрались», — написал болельщик в посте, прикрепив пост Слепышева.

Хоккеист репостнул это в «сториз» «Инстаграма».

«Вот и вся сущность нашего русского народа!!!» — подписал «сториз» форвард.

Кроме того, Слепышев также сделал ряд репостов в «сториз» с публикациями поздравлений от болельщиков.

«Наш хоккей в глубокой попе»: реакция чемпиона мира на поражение сборной

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил неудачную игру сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине, где подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии (1:2). По мнению пятикратного чемпиона страны, российский хоккей находится на низком уровне, сообщает «Чемпионат».

Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец. Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее. Нам надо развивать молодёжь. Потому наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря. А так — молодцы. Поздравляю всех с серебром, — сказал 41-летний специалист.

Плющев назвал пустышкой руководство российского хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на проигрыш национальной команды в финальном матче Олимпийских игр и раскритиковал руководство российского хоккея за то, что те плохо готовят кадры.

«Надо перестраивать наш хоккей, создавать заново систему подготовки. У нас столько академий, а блистают выходцы из глубинки, где и академиями не пахнет. Это говорит о том, что руководство впустую работает. Пустышка. Мы создаем видимость, что у нас все отлично и хорошо. Ничего удивительного в сегодняшнем результате нет», — передает слова Плющева РИА «Новости».

Плющев: Жамнов получил всё, но тренерской работы мы не увидели

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о работе Алексея Жамнова на Олимпиаде.

«Жамнов получил всё, что было нужно для профессиональной работы — месяц перерыва в чемпионате КХЛ, трёхнедельный сбор в Новогорске, обеспечивший преимущество в физподготовке, карт-бланш при выборе помощников.

К сожалению, качественной тренерской работы мы, на мой взгляд, не увидели. Повторюсь, хоккеисты полностью выложились, но спорт – это не армия, тренеры – не командиры, и выкладки для победы недостаточно.

О провальной игре большинства и меньшинства в прессе сказано многое. Это результат эксперимента с найденным на бирже североамериканского труда Сергеем Гончаром. Был наслышан о его восьми симпатичных бригадах большинства. Молодые журналисты, помнится, аж плакали от восторга. К сожалению, в Пекине мы не увидели даже одной…

И вообще странно, почему при таких тонких центрфорвардах, как Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, на большинство штаб поставил защитника…

Штаб Жамнова был собран наспех, из новичков и безработных. Странная селекция. Большой игровой багаж штаба сработал, команда пахала — но именно тренерской работы, тренерской энергетики мы увидели мало. Без кардинального усиления здесь не обойтись», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Ковальчук – Плющеву о критике Жамнова: Владимир Анатольевич, браво

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук саркастически ответил на слова заслуженного тренера Владимира Плющева, который раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова за работу на Олимпиаде.

Ковальчук выложил в «сториз» в «Инстаграме» скриншот публикации высказывания Плющева и написал: «Владимир Анатольевич! Браво».

Напомним, ранее Илья Ковальчук не ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры. Специалист готов продолжить работу генменеджером команды Алексея Жамнова.

Сообщалось, что Жамнов будет готовить национальную команду к чемпионату мира – 2022.

«Я рад, как всё закончилось». Капитан сборной России по хоккею подвёл итоги Олимпиады

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.

«Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не всё плохо было, как вы считаете.

Честно, я рад, как всё закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке. Что сказал? Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаём результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу. И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лёд, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь», — приводит слова Шипачёва «Спорт-экспресс».

Игрок сборной России по хоккею рассказал, какие ошибки стоили команде золота ОИ

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачев прокомментировал игру национальной команды в финальном матче Олимпийских игр в Пекине.

«Как видите, любой наброс, любой бросок – это опасно. Два таких наброса на ворота стоили нам золотых медалей. Не то чтобы где-то мы недоработали, но не создали столько моментов, чтобы забить. Много говорили по ходу турнира, что наша команда играет в скучный хоккей, не забивает много голов. Но хорошая оборона выигрывает титулы», — передает слова Ткачева РИА «Новости».

Фетисов: мы выиграли только никому не нужный ЧМ в 2014-м, а финны – много

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты выступления сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Финал предполагает такое развитие событий. Результат – показатель того, что есть в нашем хоккее. Финны шли к победе с того момента, как Юрзинов оттуда уехал. Они выиграли много чемпионатов мира за последние годы, а мы только особо никому не нужный в 2014-м. Их лучшие хоккеисты играют на ведущих позициях в наших клубах», — передает слова Фетисова «Чемпионат».

Терещенко перечислил российских хоккеистов, разочаровавших его на ОИ

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко назвал троих хоккеистов национальной команды, которые его разочаровали во время игр на Олимпиаде в Пекине.

«Хоккеисты, от которых мы все ожидали большего: Вадим Шипачев, Стас Галиев, Миша Григоренко. При всем уважении к ребятам, но нужно было понять, что Олимпиада – это другой уровень. То же самое стоит сказать и тренерам, которые должны сделать выводы», — передает слова Терещенко «Бизнес Online».

Майоров: невозможно смотреть на примитивный хоккей команды с советскими корнями

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал игру хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«На этом турнире мы выглядели середнячком. И все же демонстрировать столь примитивный хоккей команде с советскими корнями нельзя. Смотреть на это было просто невозможно. Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли «фаворитов», которых на деле никто уже не уважает – ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас», — передает слова Майорова «Матч ТВ».

Тренер сборной Финляндии: Матч с Россией показался самым легким на Олимпиаде

Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер высказался относительно финального матча Олимпиады в Пекине против команды России (2:1).

«Наши хоккеисты защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом. Почему-то это финаль на турнире показался самым легким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», — цитирует специалиста Yle.

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