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Олимпиада-2022
1 час назад

Запасным хоккеистам сборной России предложили выдать премии за ОИ-2022

Лера Букина

Запасным хоккеистам необходимо выдать премии по итогам Олимпиады в Пекине. Об этом заявил генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук, передает «Матч ТВ».

Запасным хоккеистам сборной России предложили выдать премии за ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что собирается просить о награждении для не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов наравне с теми, кто был в заявке.

«Те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей», — отметил генменеджер команды.

20 февраля сборная России потерпела поражение в финале Олимпиады команде Финляндии со счетом 1:2. Российские хоккеисты завоевали серебро турнира.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин перед Олимпиадой в Пекине, за золото отечественные спортсмены получат 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль — 1,7 млн рублей.

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами в 2018 году. В финале Игр в Пхенчхане команда со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над Германией. Сборная Финляндии во второй раз играла в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 уступили шведам.

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