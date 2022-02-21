Запасным хоккеистам сборной России предложили выдать премии за ОИ-2022

Запасным хоккеистам необходимо выдать премии по итогам Олимпиады в Пекине. Об этом заявил генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук, передает «Матч ТВ».

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Он подчеркнул, что собирается просить о награждении для не сыгравших на Олимпиаде хоккеистов наравне с теми, кто был в заявке.

«Те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Это одни из самых важных людей», — отметил генменеджер команды.

20 февраля сборная России потерпела поражение в финале Олимпиады команде Финляндии со счетом 1:2. Российские хоккеисты завоевали серебро турнира.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин перед Олимпиадой в Пекине, за золото отечественные спортсмены получат 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн рублей, за бронзовую медаль — 1,7 млн рублей.