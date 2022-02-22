Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
51 минуту назад

Сноубордист Уайлд объяснил свое нецензурное выражение на Олимпиаде-2022

Газета.Ruиещё 1

Российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что не понимал, что интервью еще продолжалось в тот момент, когда он выразил удивление нецензурным словом.

Сноубордист Уайлд объяснил свое нецензурное выражение на ОИ-2022
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

"Видел ли свое интервью про 0,01 секунды, которое стало стала мемом? Да. Очень забавно. Людям понравилось — это великолепно. Круто. Это прошло веселее, чем я ожидал. Но, если честно, я не понимал, что интервью все еще продолжается", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".

На Олимпийских играх - 2022 в Пекине 35-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После соревнований Уайлд употребил нецензурное слово в ответ на слова корреспондента о том, что в четвертьфинале он опередил соперника лишь на 0,01 секунды.

Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде в 2014 году. Это достижение сделало его единственным сноубордистом, завоевавшим две высшие награды на одном олимпийском турнире. В 2012 году он получил паспорт гражданина России и стал выступать за нашу страну.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о любви Уайлда к России.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители