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1 час назад

Читатели "Рамблера" оценили выступление России на Олимпиаде

Мария Иванова

Большинство участников онлайн-опроса, проведенного "Рамблером", довольны выступлением России на Олимпиаде в Пекине. Такой ответ дали 53%, или 1792 респондента.

При этом 36%, или 1220 опрошенных сообщили, что ожидали от российских спортсменов большего. Одиннадцать процентов проголосовавших (395 человек) выбрали ответ "Мне все равно".

Опрос проводился на сайте 21 февраля. В нем приняли участие 3407 пользователей. Они отвечали на вопрос "Вы довольны выступлением России на Олимпиаде в Пекине?"

По итогам Зимней Олимпиады 2022 года Россия заняла девятое место. Страна завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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