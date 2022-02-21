Читатели "Рамблера" оценили выступление России на Олимпиаде

Большинство участников онлайн-опроса, проведенного "Рамблером", довольны выступлением России на Олимпиаде в Пекине. Такой ответ дали 53%, или 1792 респондента.

При этом 36%, или 1220 опрошенных сообщили, что ожидали от российских спортсменов большего. Одиннадцать процентов проголосовавших (395 человек) выбрали ответ "Мне все равно".

Опрос проводился на сайте 21 февраля. В нем приняли участие 3407 пользователей. Они отвечали на вопрос "Вы довольны выступлением России на Олимпиаде в Пекине?"