Это антигуманно. Лещенко призвал отправить главу МОК в отставку

20 февраля в Пекине завершились зимние Игры. «Газета.Ru» поговорила со звездами российского шоу-бизнеса об итогах Олимпиады-2022.

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Впечатления от Олимпиады в Пекине

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Лев Лещенко: Эмоции разные. Было много симпатичного и положительного, но и негатива тоже оказалось много. Из хорошего могу отметить, что мы завоевали 32 медали. Считаю, нынешняя система медального зачета, где фактически учитывается только золото, не является оправданной, от нее стоит отказаться. Да и сам Международный олимпийский комитет превратился в коррупционную организацию, управляемую совершенно серым, бездушным и ничего общего со спортом не имеющим человеком. Томаса Баха (глава МОК — «Газета.Ru») давно пора отправлять в отставку. Он своими посланиями дискредитирует международное спортивное движение. Это антигуманно. Мне кажется, от лица наших спортсменов надо написать письмо МОК, чтобы они проявили хоть какое-то внимание и благородство по отношению к нашей огромной стране.

Эдгард Запашный: Рад, что мы заняли второе место по общему количеству медалей. Первенство же заслуженно досталось Норвегии, как и прогнозировали. У этой страны действительно сильная сборная. Что касается медального зачета по золотым наградам, то место в десятке (девятое — «Газета.Ru») — тоже престижно.

Пресняков-старший: Я не ощутил грандиозного праздника спорта из-за скандальных событий. Конечно, волновался и радовался благодаря выступлениям нашего лыжника Александра Большунова, а также фигуристов. Ситуация с Камилой Валиевой же вызвала сильные переживания и обиду.

Грушевский: Слава Богу, что Олимпиада все-таки состоялась, несмотря на сложности и ограничения. Радует, что мы завоевали рекордное в истории России количество медалей, хоть и не вышли в лидеры по числу золотых олимпийских наград. И слава Богу, что Олимпиада закончилась. По ее итогам нам есть чем гордиться и в связи с чем погрустить.

Допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой

Лещенко: Реакция Томаса Баха на ситуацию с Камилой Валиевой — бесчеловечная. Почему международная олимпийская организация не делает ничего, чтобы защитить нашу команду и спортсменов? Эти допинг-скандалы уже давным-давно закончились, но теперь они снова их спровоцировали. Всемирное антидопинговое агентство совершило ошибку, а теперь обвиняет в ней нас. Сколько можно команду одной из самых великих стран мира лишать гимна и флага? Я — человек, проживший 80 лет — впервые столкнулся с этим беспределом.

Запашный: Нам предстоит проделать достаточно большую работу, чтобы слово «допинг» перестало ассоциироваться с Россией. Нужно сделать все, чтобы вернуть свои позиции, а наши спортсмены могли получали награды не под музыку — хоть и великого — Петра Чайковского.

Надеюсь, в чиновничьих кабинетах проведут много работы, чтобы больше не произошло ситуации, которая развернулась вокруг Валиевой. Кто-то должен понести наказание. Нам же стоит показать свои силы и зубы WADA, которое постоянно что-то из себя строит. Они не имели права публиковать никакие сведения о несовершеннолетней спортсменке. Считаю, наша страна должна выдвинуть серьезные обвинения против них. Наша чемпионка сильно пострадала, кто-то должен понести за это ответственность.

Грушевский: Этот скандал обнажил лучшие качества и стороны одних людей, а также мерзость и подлость других. Помимо слов моральной поддержки Валиевой, хочу также поблагодарить наших фигуристок, занявших первое и второе места в женском одиночном катании (Анна Щербакова и Александра Трусова — «Газета.Ru»). В этом есть некая высшая справедливость. Нам же стоит извлечь урок из этой ситуации и понять, что наши недоброжелатели готовы использовать любую оплошность, раздуть из нее скандал вселенского масштаба. Нас уже замечали в чудовищных допинг-скандалах, поэтому стоит быть крайне осторожными и ответственными в этом вопросе.

Мне было страшно за Камилу. Это девочка с неокрепшей, еще подростковой психикой. Надеюсь, она все-таки обладает столь же невероятной устойчивостью, как и ее невероятные спортивные качества.

Что больше всего порадовало

Лещенко: Наши лыжники хорошо себя проявили, как и девчонки в фигурном катании. Но это наши исконные позиции, где мы впереди планеты всей. Александр Большунов — лидер нашей сборной. Думаю, он достоин титула капитана. На следующей Олимпиаде он станет символом, ведь при его молодых годах он в силах выиграть еще пару Игр. Большунов — феноменальный спортсмен, умница и молодец.

Запашный: В целом я доволен выступлениями наших спортсменов. Благодарю хоккеистов, они достойно выпустили, проиграв в честной борьбе с нашими историческими соперниками финнами в финале. Конечно, у нас есть и отдельные герои. Тот же Большунов, трехкратный олимпийский чемпион. Рад, что спорт в нашей стране развивается и популярные виды спорта дают свой результат, в том числе на Олимпиаде.

Пресняков-старший: Смотрел только то, что мне было интересно — фигурное катание, лыжные гонки, биатлон и хоккей. Большунов — большой молодец. В хоккее же серебряная медаль тоже хороший результат, учитывая силу нашей сборной и соперников. Можно, конечно, мечтать и о золоте, но финны явно сильнее, это показывает даже статистика матча. Свое место в турнире по хоккею наши точно заняли.

Грушевский: Признаю, что победа сборной Финляндии в хоккее абсолютно заслуженная. Они действительно играли лучше нашей команды в этом матче, а возможно и на турнире в целом. Хотя как хоккейный болельщик я не очень доволен поражением нашей сборной. Ожидал более яркой коллективной и комбинационной игры от нашей команды. Однако то, что мы пробились в финал и были в шаге от олимпийского золота — тоже приятно.