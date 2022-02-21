«Рвется изнутри»: что говорили олимпийцы по возвращении из Пекина

"Как оценю турнир? Все очень разочарованы, ставили совсем другие цели. Будем делать выводы и двигаться дальше, - отметил Ковальчук. - Когда будет ясно, останусь ли в сборной? Пока ничего не хочу об этом говорить. Ничего не жду. Тренерский штаб точно остается, Алексей Юрьевич со своей командой вместе будут работать. По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, было непросто. Сравниваю с 2018 годом. Когда мы готовились перед Кореей, у нас все равно были выходные, могли видеть свои семьи. Сейчас были совсем другие условия. Насколько приятно внимание, которое было при встрече? Очень приятно. Даже детишки из Хабаровска прилетели, хоккейная команда".