Как встречали российских олимпийцев в Шереметьево

21 февраля многочисленные болельщики и журналисты овациями встречали в аэропорту Шереметьево игроков хоккейной сборной, фигуристов, биатлонистов, лыжников и других российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Пекине.

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В честь атлетов в воздушной гавани постелили красную ковровую дорожку и играли сразу два оркестра.