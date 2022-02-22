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1 час назад

«Спасибо, родные»: как встречали российских олимпийцев в Шереметьево

News.ru

21 февраля многочисленные болельщики и журналисты овациями встречали в аэропорту Шереметьево игроков хоккейной сборной, фигуристов, биатлонистов, лыжников и других российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как встречали российских олимпийцев в Шереметьево
Фото: News.ruNews.ru

В честь атлетов в воздушной гавани постелили красную ковровую дорожку и играли сразу два оркестра.

Поклонники держали в руках фотографии и баннеры своих кумиров. На видеоэкранах в аэропорту транслировались фрагменты выступлений спортсменов и появлялась надпись «Спасибо, родные».

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