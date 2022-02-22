18-летняя рекордсменка ОИ-2022 из Китая подвела итоги соревнований

«Эти чувства и люди передают суть того, что для меня катание на лыжах: радость, вдохновение и любовь. Я всегда говорила, что моя цель — быть послом спорта и создавать некие мосты, ломая границы и побивая рекорды, и я горжусь тем, что в дополнение к лучшим двум неделям в моей жизни на Олимпийских играх, я также стала самой молодой Олимпийской чемпионкой по фристайлу, первой, кто выиграл три медали в своём виде спорта на одной Олимпиаде, а также единственной женщиной-фристайлисткой, победившей на всех крупных соревнованиях в своём виде спорта на профессиональном уровне и первой призёршей из Китая на Олимпийских играх в фристайле.