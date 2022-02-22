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1 час назад

18-летняя рекордсменка ОИ-2022 из Китая подвела итоги прошедших соревнований

Чемпионат.com

18-летняя китайская фристайлистка Эйлин Гу, установившая рекорд зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), подвела итоги прошедших соревнований и выразила всем благодарность за поддержку.

18-летняя рекордсменка ОИ-2022 из Китая подвела итоги соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее она стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

«Эти чувства и люди передают суть того, что для меня катание на лыжах: радость, вдохновение и любовь. Я всегда говорила, что моя цель — быть послом спорта и создавать некие мосты, ломая границы и побивая рекорды, и я горжусь тем, что в дополнение к лучшим двум неделям в моей жизни на Олимпийских играх, я также стала самой молодой Олимпийской чемпионкой по фристайлу, первой, кто выиграл три медали в своём виде спорта на одной Олимпиаде, а также единственной женщиной-фристайлисткой, победившей на всех крупных соревнованиях в своём виде спорта на профессиональном уровне и первой призёршей из Китая на Олимпийских играх в фристайле.

Спасибо моей маме, тренерам и спонсорам за поддержку, а также спасибо всем спортсменкам, принимавшим участие в соревнованиях, которые не только выходят за рамки возможного, но и делают это с улыбкой и чувством единения. Вы все вдохновляете меня каждый день, и мне так повезло быть частью этого удивительного сообщества», — гласит публикация Эйлин Гу в «Инстаграме».

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