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1 час назад

Сестры Аверины обратились к Валиевой

Lenta.ru

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины обратились к фигуристке Камиле Валиевой. Сестры высказались в Instagram, оставив комментарий к посту спортсменки.

Сестры Аверины обратились к Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ты невероятная!!! Двигайся только вперед», — написали спортсменки с общего аккаунта.

Они также сопроводили комментарий двумя смайлами в виде сердечек.

Валиева высказалась об Олимпийских играх 2022 года в Пекине 21 февраля. Она поблагодарила болельщиков и тренеров за поддержку.

На Играх в Пекине Валиева не смогла удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Вокруг нее разгорелся допинг-скандал во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

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