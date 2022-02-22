«То, что Олимпийские игры аполитичны, — полная ерунда»

— Теперь я могу сообщить, что там происходило. Человеческий фактор полностью отсутствовал, всё было выдумано из пробирки. Китай очень рад тому, что коронавирус существует, потому что можно винить его во многих вещах. Без COVID можно было бы совершить несколько поездок по туристическим достопримечательностям, но мы видели только то, что они хотели показать, — подытожил биатлонист.



Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.