Немецкий биатлонист Эрик Лессер раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за организацию и проведение Игр в Пекине.
— Я разочарован тем, что Томас Бах игнорирует критику. То, что Олимпийские игры аполитичны, — полная ерунда. Было видно, что Игры в Пекине не аполитичны. И я совершенно не могу понять, почему все продолжают гнаться за ложью. Хочется, чтобы кто-то критиковал китайское правительство, — приводит слова Лессера Deutschlandfunk.
Также немец отметил, что не жалеет о своем участии в Олимпийских играх.
— Теперь я могу сообщить, что там происходило. Человеческий фактор полностью отсутствовал, всё было выдумано из пробирки. Китай очень рад тому, что коронавирус существует, потому что можно винить его во многих вещах. Без COVID можно было бы совершить несколько поездок по туристическим достопримечательностям, но мы видели только то, что они хотели показать, — подытожил биатлонист.
Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.