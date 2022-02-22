Раскрыта сумма всех призовых российских спортсменов за ОИ-2022

Российские спортсмены, принявшие участие в Олимпийских играх в Пекине, заработали 222,1 млн рублей призовых — им удалось завоевать в Пекине 32 медали, из них — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Об этом сообщает Life.

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Лыжник Александр Большунов получил сразу три награды высшей пробы, суммарно у россиян — 46 серебряных (25 только у хоккеистов) и 23 бронзовые медали (командные соревнования и дуэты).

Правительство Российской Федерации выделяет призовые всем победителям и призерам Игр. По 4 млн полагается обладателям золотой медали, по 2,5 млн — тем, кто завоевал серебро, и по 1,7 — бронзовым медалистам.

Кроме того, Фонд поддержки олимпийцев России вручит автомобили BMW X5 за золото, BMW X3 за серебро и BMW X3, но ниже классом, — за бронзу. Выплаты от правительства предоставляются за каждую медаль, а от фонда на человека выделяется одна машина. По наивысшей награде определяют класс машины, который вручат олимпийцу.

В частности, Большунов, который завоевал пять медалей, получит один автомобиль BMW X5 стоимостью почти шесть миллионов рублей. Стоимость BMW X3 начинается от 4 млн.

Также они могут рассчитывать на стипендию президента России. Ежемесячно олимпийские чемпионы будут получать 52 тыс. рублей, серебряные призеры — 39, а бронзовые — 30.