Исследование Rambler&CO: 39% россиян смотрели Олимпиаду ради фигурного катания

Почти половина респондентов узнавали о ходе соревнований из онлайн-СМИ.

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Главное спортивное событие в мире – Зимние Олимпийские игры-2022 – закончилось 20 февраля. Медиахолдинг Rambler&Co узнал, как интернет-пользователи узнавали последние новости и какие дисциплины их особенно привлекли.

Согласно опросу, за Олимпиадой-2022 следили подавляющее большинство (72%) россиян. При этом в инфополе двух третей (66%) из них чаще всего попадались новости о победах российских спортсменов. 18% участников опроса искали информацию о результатах всех сборных. 14% интересовались допинговыми скандалами, 2% – политическими интригами на играх.

За новостями об Олимпиаде почти половина россиян (48%) следили в онлайн-СМИ, 22% – по телевидению. 18% респондентов искали сведения в соцсетях, а для 12% основным источником информации стали Telegram-каналы и боты.

Интернет-пользователи рассказали и о том, трансляции каких видов спорта смотрели больше всего. Безоговорочное лидерство (39%) у фигурного катания, 21% зрителей предпочли биатлон, 18% – лыжные гонки, 17% – хоккей с шайбой. 2% следили за соревнованиями по сноуборду, по 1% набрали прыжки с трамплина, горные лыжи и кёрлинг.

Ровно половина зрителей Олимпиады сами никогда не увлекались зимними видами спорта. У 36% был такой опыт в прошлом, 13% занимаются сейчас. 1% участников опроса – действующие тренеры или инструкторы.

28% россиян не смотрели Олимпийские игры. 70% из них считают, что в спорте стало слишком много политики, 18% специально не искали новости, потому что им всё равно рассказали друзья или коллеги, 9% не любят спорт в принципе, а 3% не увлекают именно зимние соревнования.