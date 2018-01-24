Ещё
Ягудин отреагировал на решение МОК отборным матом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион нецензурно высказался о решении МОК 

Lenta.ru 24 января 2018
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, фигурист Алексей Ягудин раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в Instagram-аккаунте.
>> Игры без правил: на что россиянам рассчитывать в Пхенчхане
«Что за х**** (вздор — прим. "Ленты.ру"), реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п***** (абсурд — прим. "Ленты.ру")! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!», — заявил Ягудин.
Фигурист называл несправедливыми действия МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Все, кто принимал и принимает эти решения-ТВАРИ, МРАЗИ ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!», — добавил он.
>> Флаг РФ оказался под запретом на Олимпиаде
23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года фигуристов Ивана Букина (танцы на льду) и Ксению Столбову (парное катание), тем самым развалив пару Букина с Александрой Степановой и пару Столбовой с Федором Климовым. От Игр также были отстранены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, а также ряд российских конькобежцев и хоккеистов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение