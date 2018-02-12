У корейской фигуристки слетел топ

Корейская фигуристка Мин Ю Ра, выступающая в паре с Александром Гамелиным, по ходу короткого танца в командном турнире Олимпиаде в Пхенчхане испытывала проблемы со своим костюмом. Его верхняя часть во время выступления слетала с плеча, и 22-летней фигуристке приходилось поправлять топ. Спортсмены в итоге набрали 51,97 балла и заняли девятое место по итогам короткого танца.
После выступления Мин Ю Ра поблагодарила зрителей и принесла им свои извинения.
— Несмотря на неполадки костюма, я получила огромное удовольствие от выступления на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить себя к одиночным соревнованиям, — отметила фигуристка.