У корейской фигуристки слетел топ

У корейской фигуристки во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане слетел топ

Корейская фигуристка Мин Ю Ра, выступающая в паре с Александром Гамелиным, по ходу короткого танца в командном турнире Олимпиаде в Пхенчхане​ испытывала проблемы со своим костюмом. Его верхняя часть во время выступления слетала с плеча, и 22-летней фигуристке приходилось поправлять топ. Спортсмены в итоге набрали 51,97 балла и заняли девятое место по итогам короткого танца.