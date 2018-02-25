WP: спецслужбы США подозревают Россию в кибератаках на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхёнчхане электронные системы. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

Как утверждает источник газеты, российские хакеры якобы пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. По мнению источника, российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Также американские спецслужбы предполагают, что российские хакеры якобы попытаются сорвать церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

9 февраля на церемонии открытия Игр зрители и журналисты столкнулись с серьезными перебоями в работе интернета и связи на стадионе, где проходило мероприятие. Пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады Нэнси Пак заявила, что организаторы приложит все усилия во избежание повторения ситуации во время церемонии закрытия соревнований 25 февраля.