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США подозревают Россию в кибератаках на Олимпийские игры
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WP: спецслужбы США подозревают Россию в кибератаках на Олимпийские игры в Пхёнчхане 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Американские спецслужбы подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхёнчхане электронные системы. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.
Как утверждает источник газеты, российские хакеры якобы пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. По мнению источника, российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Также американские спецслужбы предполагают, что российские хакеры якобы попытаются сорвать церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
9 февраля на церемонии открытия Игр зрители и журналисты столкнулись с серьезными перебоями в работе интернета и связи на стадионе, где проходило мероприятие. Пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады Нэнси Пак заявила, что организаторы приложит все усилия во избежание повторения ситуации во время церемонии закрытия соревнований 25 февраля.
Ранее 7 февраля МИД РФ распространил официальный комментарий о том, что ожидает появления в ряде западных СМИ бездоказательных расследований на тему якобы имевшего место "русского следа" в хакерских атаках на связанные с Олимпиадой информационные ресурсы.
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