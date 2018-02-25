Ещё
В России подвели итоги ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме назвали «унизительными» условия для россиян на Играх-2018 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделился впечатлениями об Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. По его мнению, российские спортсмены сделали правильный выбор, согласившись на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом Карелин назвал "унизительными" условия для россиян.
"Олимпиада завершилась, и сейчас я убежден в правильности решения нашей команды ехать и выступать, в верности решения государства их поддержать. Спортсмены участвовали в Олимпиаде, несмотря на унизительные условия, в которые нас поставили загодя до турнира. Но Россия показала миру новые имена российского спорта. Чего стоят наш замечательные красавицы-фигуристки, добывшие медали в командном и одиночном турнирах", — цитирует Карелина ТАСС.
>> Огонь погашен, ОИ объявлены закрытыми
Кроме того, он отметил выступление российских лыжников, которые завоевали в общей сумме восемь медалей (три серебряные и пять бронзовых). Карелин также назвал "драматургией" финальный матч хоккейного турнира на Играх-2018, в котором россияне обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане закрытыми.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Газета.Ru: последние новости
Все допинг-пробы российских футболистов оказались отрицательными Фигуристка Медведева рассказала о смене гражданства Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение