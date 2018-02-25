В России подвели итоги ОИ

В Госдуме назвали «унизительными» условия для россиян на Играх-2018

"Олимпиада завершилась, и сейчас я убежден в правильности решения нашей команды ехать и выступать, в верности решения государства их поддержать. Спортсмены участвовали в Олимпиаде, несмотря на унизительные условия, в которые нас поставили загодя до турнира. Но Россия показала миру новые имена российского спорта. Чего стоят наш замечательные красавицы-фигуристки, добывшие медали в командном и одиночном турнирах", — цитирует Карелина ТАСС. Депутат Государственной думы , трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделился впечатлениями об Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. По его мнению, российские спортсмены сделали правильный выбор, согласившись на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. При этом Карелин назвал "унизительными" условия для россиян.

Кроме того, он отметил выступление российских лыжников, которые завоевали в общей сумме восемь медалей (три серебряные и пять бронзовых). Карелин также назвал "драматургией" финальный матч хоккейного турнира на Играх-2018, в котором россияне обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане закрытыми.