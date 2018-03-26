Олимпиады профессионального мастерства начались в Нижегородской области

26 марта в Нижегородской области состоится торжественное открытие областных олимпиад профессионального мастерства, включая региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Все участники олимпиад должны будут выполнять задания, подразумевающие общие и специфические знания и умения в своей профессии, а также раскрыть свой творческий потенциал.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, олимпиады пройдут по нескольким направлениям: техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, промышленная экология и биотехнологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, экономика и управление, юриспруденция, сервис и туризм, образование и педагогический науки, физическая культура и спорт, изобразительное и прикладные виды искусств.

Кроме того, в этом году в Нижегородской области пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профильным направлениям: технологии материалов — на базе ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени А. А. Козерадского» и изобразительное и прикладные виды искусств — на базе ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум».

Олимпиады будут проходить до 24 апреля.