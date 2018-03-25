Олимпиады профессионального мастерства стартуют в Нижегородской области

26 марта 2018 года в Нижегородской области состоится торжественное открытие областных олимпиад профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона, олимпиады пройдут по востребованным экономикой профильным направлениям: техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, промышленная экология и биотехнологии, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, экономика и управление, юриспруденция, сервис и туризм, образование и педагогический науки, физическая культура и спорт, изобразительное и прикладные виды искусств.

Базами проведения областных олимпиад станут ведущие профессиональные образовательные организации Нижегородской области.

Как и два предыдущих года, участники олимпиад будут выполнять практико-ориентированные комплексные конкурсные задания I и II уровня, содержание которых охватывает общие и специфические области умений, направленные на дальнейшее совершенствование профессиональной компетентности, реализацию творческого потенциала обучающихся.

В 2018 году Нижегородская область принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профильным направлениям: Технологии материалов — на базе ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени А. А. Козерадского», Изобразительное и прикладные виды искусств — на базе ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум».

Олимпиады будут проходить до 24 апреля 2018 года.