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Эмиль Гарипов: Все вратари одиночки, а мне всегда хочется поболтать
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Эмиль Гарипов: Все вратари одиночки, а мне всегда хочется поболтать 

Советский спорт 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
— Что вы думаете о своем будущем? — А я пока жду предложения, потому что до 30 апреля все должно проясниться.
— А чего ждете, контрактного предложения от «Ак Барса»? — Конечно. Это мой родной клуб и после всего, что он для меня сделал, я должен сначала рассмотреть предложение «Ак Барса», а уже потом все остальные. Так будет честно.
— Признаете, что у вас сложный характер, и он может помешать сделать карьеру в НХЛ, куда вы собираетесь? — Есть такое, непростой человек. Думаю, мало вратарей, как я. Все вратари спокойные, одиночки. Вот, мой брат такой. А я не могу один оставаться, мне всегда хочется поболтать, пообщаться, и вспылить могу. Понимать со временем стал, чтобы быть лидером команды, быть первым вратарем, нужно более спокойно себя вести. Когда вратарь шебутной, команду это нервирует. В прошлом году начал задумываться на этот счет.
— Если необходимо общение, то в клубе НХЛ обязательно должен быть русский игрок? — Татарина тоже можно (смеется)! Отлично будет поехать вместе с Альбертом Яруллиным в Америку, мы с ним лучшие друзья, — сказал Гарипов.
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