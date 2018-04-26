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Гарипов не вызван в сборную России, так как не имеет международного опыта
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Гарипов не вызван в сборную России, так как не имеет международного опыта 

Р-Спорт 13 минут назад
Фото: Чемпионат.com
У вратаря казанского «Ак Барса» Эмиля Гарипова нет международного опыта, поэтому он не вызван в сборную России к чемпионату мира по хоккею, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Гарипов в составе «Ак Барса» выиграл Кубок Гагарина, однако вызов в национальную сборную не получил.
"Гарипова нет, потому что он не имеет международного опыта. Мы не можем кидаться из крайности в крайность. Он молодец, будем его вызывать в будущем, просто сейчас цейтнот", — сказал Давыдов журналистам.
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