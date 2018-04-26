Гарипов не вызван в сборную России, так как не имеет международного опыта

У вратаря казанского «Ак Барса» Эмиля Гарипова нет международного опыта, поэтому он не вызван в сборную России к чемпионату мира по хоккею, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов

Гарипов в составе «Ак Барса» выиграл Кубок Гагарина, однако вызов в национальную сборную не получил.

"Гарипова нет, потому что он не имеет международного опыта. Мы не можем кидаться из крайности в крайность. Он молодец, будем его вызывать в будущем, просто сейчас цейтнот", — сказал Давыдов журналистам.