Тренер: Гарипов не вызван в сборную РФ по хоккею из-за отсутствия международного опыта

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. / ТАСС /. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов , ставший обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, не получил вызов в сборную России из-за отсутствия международного опыта. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей команды Рашит Давыдов.

"Гарипова мы не вызвали по той же причине, по которой и раньше не вызывали. Эмиль — молодец, он здорово сыграл финальную серию, выйдя на тот уровень, который от него все давно ждут. Он сумел мобилизоваться, убрать лишнее, сфокусироваться на самом важном и показать результат, — сказал Давыдов. — Но это было только в конце сезона, т. е. он пока не имеет опыта игры на уровне сборных, хотя бы на уровне Евротура".

"Мы не хотели бы кидаться из крайности в крайность — до чемпионата мира осталось три игры, и они нужны тем вратарям, которые будут играть там. Если бы у нас был бы еще месяц, то мы бы его, конечно, вызвали, дали бы сыграть, втянуться. Но при таком цейтноте у нас мало времени для каких-то экспериментов", — добавил Давыдов.