Тренер: Гарипов не вызван в сборную РФ по хоккею из-за отсутствия международного опыта 

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апреля. /ТАСС/. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, ставший обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, не получил вызов в сборную России из-за отсутствия международного опыта. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей команды Рашит Давыдов.
К чемпионату мира готовятся голкиперы Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Иван Бочаров. Гарипов в составе «Ак Барса» сыграл все 19 матчей команды в плей-офф, одержав победу в 16 из них.
"Гарипова мы не вызвали по той же причине, по которой и раньше не вызывали. Эмиль — молодец, он здорово сыграл финальную серию, выйдя на тот уровень, который от него все давно ждут. Он сумел мобилизоваться, убрать лишнее, сфокусироваться на самом важном и показать результат, — сказал Давыдов. — Но это было только в конце сезона, т. е. он пока не имеет опыта игры на уровне сборных, хотя бы на уровне Евротура".
"Мы не хотели бы кидаться из крайности в крайность — до чемпионата мира осталось три игры, и они нужны тем вратарям, которые будут играть там. Если бы у нас был бы еще месяц, то мы бы его, конечно, вызвали, дали бы сыграть, втянуться. Но при таком цейтноте у нас мало времени для каких-то экспериментов", — добавил Давыдов.