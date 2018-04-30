Владимир Кречин: СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться 

— Думаю, будет примерно то же самое: СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться. «Магнитке» тоже уже пора идти на омоложение. Этот сезон показал, что нужно что-то менять в команде. Думаю, все топ-клубы будут примерно на одном уровне, но посмотрим, как пройдет селекция.
Полагаю, что-то новое привнесут «Авангард» и «Салават». Силы из года в год примерно одинаковы. Может быть, 1–2 команды периодически ненадолго выпадают из топа, а 2–3 менее статусных коллектива занимают их место. В остальном расклад примерно одинаковый, — цитирует Кречина газета «Известия».