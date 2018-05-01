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Видео: под Новосибирском горят поля
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Видео: под Новосибирском горят поля 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
Поля под Новосибирском в районе деревни Буготак горели с обеих сторон от дороги. Видео с места пожара прислал очевидец сегодня утром.
«Горело по обеим сторонам дороги и во многих местах. Мы ехали и в разных местах видно было, что хаотично подожгли. Это дорога от Буготака до Корпысака. Буквально на краю деревни Буготак уже горело, и пока мы ехали до трассы через Карпысак, полыхало всё с двух сторон», — рассказала Евгения, которая оказалась очевидцем пожара.
Как сообщили в областном МЧС, за последние дни в Новосибирской области каждые сутки происходит порядка тридцати
«На сегодняшнее утро [в области] зафиксировано 33 точки возгорания. Но пока [перехода] палов травы на населённые пункты допущено не было. Как правило, все эти палы травы рукотворные. Был, например, случай, когда человек на своём участке развёл костёр и пытался сжечь растительность. Но в результате оказался в больнице с отравлением угарным газом. С 28-го числа на территории Новосибирской области введён особый противопожарный режим. Какое-либо использование открытого огня и разведение костров запрещено», — сообщили корреспонденту НГС в областном МЧС.
Ранее очевидцы сообщали, что горят поля в районе Евсино, и трассу Р-256 полностью заволокло дымом.
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