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Национальное собрание Франции остановило заседание из-за футбола
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Национальное собрание Франции остановило заседание из-за футбола 

Мир24 6 часов назад
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Национальное собрание Франции прервало вечернее заседание на время игры между французской сборной и командой Бельгии, которая проходит сейчас в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Решение председателя нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи было встречено бурными аплодисментами.
«Многие коллеги попросили меня об этом, и теперь я информирую вас, что вечернее заседание будет прервано с 19:45 до 21:45 минут (20:45 — 22:45 мск) по понятным причинам, которые, безусловно, связаны с обеспечением национального единства», — сказал де Рюжи.
Матч показывают парламентариям прямо на больших экранах, которые обычно используют для трансляции политических дебатов.
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