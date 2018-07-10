Национальное собрание Франции остановило заседание из-за футбола

Национальное собрание Франции прервало вечернее заседание на время игры между французской сборной и командой Бельгии, которая проходит сейчас в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС

Решение председателя нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи было встречено бурными аплодисментами.

«Многие коллеги попросили меня об этом, и теперь я информирую вас, что вечернее заседание будет прервано с 19:45 до 21:45 минут (20:45 — 22:45 мск) по понятным причинам, которые, безусловно, связаны с обеспечением национального единства», — сказал де Рюжи.

Матч показывают парламентариям прямо на больших экранах, которые обычно используют для трансляции политических дебатов.

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