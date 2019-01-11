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Группа «Бутырка» посвятила песню Кокорину и Мамаеву 

Газета.Ru + ещё 14 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Группа «Бутырка» посвятила песню нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, передает "Советский спорт".
В композиции, опубликованной на Youtube-канале группы, группа пожелала футболистам поскорее выйти на свободу.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.
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Прочее , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , Советский спорт
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