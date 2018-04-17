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«Велоинфраструктура в Самаре создается без учета мнения велосипедистов»
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«Велоинфраструктура в Самаре создается без учета мнения велосипедистов» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«21 апреля, если погода не внесет коррективы, спортивно-туристический клуб „ВелоСамара“ откроет летний велосезон. В 10 утра колонна велосипедистов стартует с площади Славы и через 39 км финиширует в Курумоче — традиционном месте велопикников.
На этот велосезон у нас большие планы: многодневная спортивно-туристская гонка „Тур по Краю“, кубок „ВелоСамары“ по кросс-кантри, новичковый поход, велодевичник и прочее. В связи с ЧМ-2018 в Самаре вводят различные ограничения для обеспечения безопасности жителей и гостей. Поэтому сезон этого года претерпел небольшие изменения — сместились некоторые даты в нашем календаре. Обновленную информацию можно найти на интернет-ресурсах клуба. В связи с мундиалем пришлось отменить столь любимый велосипедистами июньский веломарафон „Самарская Лука“. Но чемпионат того стоит.
К сожалению, Самара встречает это мировое событие не достаточно подготовленной в части велосипедной инфраструктуры. Сегодня в областной столице велодорожки предусмотрены лишь на главных магистралях города — на улице Ново-Садовой и Московском шоссе. Да и те недоделаны.
На Ново-Садовой дорожка получилась в формате „кусочно-заданной функции“. Сначала она простирается по одной стороне дороги, потом по другой, и так далее из края в край. При этом местами под велодорожку переделали имеющийся тротуар. Лишать пешеходов тротуара тоже неправильно. На Московском шоссе от проспекта Кирова до Мехзавода по проекту велодорожки продуманны в разы лучше. Но оценить их будет возможно, когда власти закончат реконструкцию магистрали.
Увы, велоинфраструктура в Самаре создается без привлечения нашего общества и Федерации велоспорта Самарской области. Но именно мнение велосипедистов здесь нужно учитывать в первую очередь. Надеюсь, в дальнейшем чиновники наладят с нами взаимодействие».
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