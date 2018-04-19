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ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу Шумакова
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ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу Шумакова 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Ростокино
ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление по поводу ситуации с нападающим команды Сергеем Шумаковым.
СМИ: Шумаков выведен из состава ЦСКА
Ранее в прессе появилась информация, что хоккеист выведен из состава команды за нарушение спортивного режима.
«В связи с появлением в различных СМИ информации по поводу отсутствия нападающего ЦСКА Сергея Шумакова в составе команды на второй и третий матчи финала Кубка Гагарина, профессиональный хоккейный клуб ЦСКА считает необходимым выступить с официальным заявлением. Сергей Шумаков не был включен в заявку на данные матчи вследствие того, что получил травму и в данный момент восстанавливается от повреждения. ПХК ЦСКА просит СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений в дальнейшем», — говорится в заявлении красно-синих.
Напомним, ЦСКА уступает в серии «Ак Барсу» со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет в Москве в пятницу.
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