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На Украине возмутились продажами в Германии карт с российским Крымом
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На Украине возмутились продажами в Германии карт с российским Крымом 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Русская Весна
Житель Украины в соцсетях возмутился картами с российским Крымом, которые продают в Германии.
Расстроенный украинец Сергей Каменский опубликовал фото карты в соцсетях сообщает «Апостроф».
«Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние, каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости одна печальнее другой. А тут еще это, купил ребенку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого черта?!» — написал пользователь в Facebook.
На карте указано, что ее напечатали в 2016 году.
На прошлой неделе в продаже в украинском Ивано-Франковске в календаре к чемпионату миру по футболу — 2018 обнаружили карту с российским Крымом, что вызвало ярость местных активистов.
Ранее украинское ТВ показало карту с исчезнувшим Крымом. В феврале в Венгрии из продажи изъяли карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей.
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