Володин поручил подготовить изменения в законы в связи с пожаром в Кемерове

Володин отметил, что следует обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров или других подобных организаций, которые в зависимости от этого по-разному регулируются в плане проверок.

Он также отметил, что «налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от этих платежей», сообщает «Интерфакс»

«Давайте мы вместе с привлечением профильных комитетов этот вопрос изучим, предварительно обсудим в рамках Совета Думы , а затем, соответственно, доложим итоги работы на пленарном заседании Госдумы», — добавил председатель палаты.

По словам спикера, к рассмотрению подобного вопроса нужно подойти серьезно, «чтобы с одной стороны не было эмоций, а с другой стороны, чтобы не было повторения случившегося».