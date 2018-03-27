Володин поручил подготовить изменения в законы в связи с пожаром в Кемерове 

Володин отметил, что следует обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров или других подобных организаций, которые в зависимости от этого по-разному регулируются в плане проверок.
Он также отметил, что «налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от этих платежей», сообщает «Интерфакс».
«Давайте мы вместе с привлечением профильных комитетов этот вопрос изучим, предварительно обсудим в рамках Совета Думы, а затем, соответственно, доложим итоги работы на пленарном заседании Госдумы», — добавил председатель палаты.
По словам спикера, к рассмотрению подобного вопроса нужно подойти серьезно, «чтобы с одной стороны не было эмоций, а с другой стороны, чтобы не было повторения случившегося».
«ФедералПресс» напоминает, сегодня Владимир Путин встретился с инициативной группой кемеровчан. Собравшихся интересовал ответ на вопрос — возможна ли отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Президент сообщил, что все решения будут приняты только после выявления виновных.