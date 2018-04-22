Александр Бурмистров: «ЦСКА играл просто? Это наша заслуга»

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, его звено выполнило свою роль.

— Для этого приезжал, чтобы выиграть, — сообщил Бурмистров

— Хотели другой роли?

— Я приехал в команду, где роли были у всех. Надо было включиться в команду. Я свою выполнил. Наше звено играло против звена Капризов. Они не набрали ни одного очка, и мы сделали свое дело.

— ЦСКА не показался слишком примитивным?

— Да нет, и мы, и они играли в один и тот же хоккей. Все игры были тяжелыми.

— Со стороны «Ак Барса» следовали нестандартные ходы.

— И все говорят, что мы играем от обороны, но Зинэтула Хайдярович разрешает нам играть в нападении. В зоне атаки нужно делать с головой.

— ЦСКА слишком просто входили в зону.

— Это наша заслуга. Мы делали все, чтобы они вбрасывали. Это наработка тренеров, и все выполнили свое задание.

— Гарипов — больше, чем полкоманды?

— Конечно, вратарь всегда больше, чем полкоманды.

— Кто MVP — Азеведо?

— Все провели хороший плей-офф. Почти все ребята на травмах.

— У вас ничего не сломали?

— Это секрет.

— Что у вас с контрактом?

— Он заканчивается. Будем смотреть и общаться. (Игорь ЕРОНКО)