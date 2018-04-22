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Александр Бурмистров: «ЦСКА играл просто? Это наша заслуга»
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Александр Бурмистров: «ЦСКА играл просто? Это наша заслуга» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, его звено выполнило свою роль.
— Для этого приезжал, чтобы выиграть, — сообщил Бурмистров
— Хотели другой роли?
— Я приехал в команду, где роли были у всех. Надо было включиться в команду. Я свою выполнил. Наше звено играло против звена Капризов. Они не набрали ни одного очка, и мы сделали свое дело.
— ЦСКА не показался слишком примитивным?
— Да нет, и мы, и они играли в один и тот же хоккей. Все игры были тяжелыми.
— Со стороны «Ак Барса» следовали нестандартные ходы.
— И все говорят, что мы играем от обороны, но Зинэтула Хайдярович разрешает нам играть в нападении. В зоне атаки нужно делать с головой.
— ЦСКА слишком просто входили в зону.
— Это наша заслуга. Мы делали все, чтобы они вбрасывали. Это наработка тренеров, и все выполнили свое задание.
— Гарипов — больше, чем полкоманды?
— Конечно, вратарь всегда больше, чем полкоманды.
— Кто MVP — Азеведо?
— Все провели хороший плей-офф. Почти все ребята на травмах.
— У вас ничего не сломали?
— Это секрет.
— Что у вас с контрактом?
— Он заканчивается. Будем смотреть и общаться. (Игорь ЕРОНКО)
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