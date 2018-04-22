Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина

Шутил, с удовольствием общался с журналистами и рассказал, что не устал от работы.

«Ак Барс» стал первым в истории КХЛ трёхкратным обладателем кубка Гагарина. В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина казанцы переиграли со счётом 1:0. Тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов после победы душевно пообщался с журналистами. Рассказал, откуда черпает мотивацию, что позволяет ему так долго оставаться в хоккее и быть на вершине, и ответил на вопрос, соберёт ли Данис Зарипов полный сервиз из шести чашек.

— Кого можете выделить? — Команду!

— Зинэтула Хайдярович, ну вы на прессу больше не обижаетесь? На пресс-конференциях вас, наверное, замучили одними и теми же вопросами. — Вы знаете, про меня говорят, что я не хочу общаться… Я хочу общаться, но я хочу уважения. Чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь, какие вопросы задаёте. Тогда и они будут уважать вас, отвечать достойно и говорить то, что на самом деле. Когда ты видишь, что вопрос каверзный, не очень приятно, не должны мы так работать. Мы должны делать всё для хоккея, чтобы люди получали удовольствие. Тогда мы тоже будем открытыми, будем говорить то, что мы видим, что считаем нужным, какие мы принимаем решения. И вам будет интересно.

— Кого можете отметить из команды? — Отмечу всю команду. Конечно, каждый играл на своём уровне, но все выполняли одну задачу. Отдача была огромная, я не могу кого-то упрекнуть, даже язык не повернётся. Они все честно трудились — одни забивали, другие оборонялись. Вся команда работала, они молодцы, я очень рад за них.

— Гарипов был половиной команды или даже больше? — Гарипов — молодец. Для него плюс, что он смог преодолеть себя. Были у него неудачи, но он нашёл ключ, чтобы выиграть. Он прежде всего себе доказал, что может играть на хорошем уровне и выигрывать.

— За восемь лет кубок изменился? — Кубок за восемь лет не изменился, время прошло очень быстро. Очень давно хотелось, но не всегда получается. Работали много.

— Переломный момент в финале? — Я стараюсь не обобщать, главное — каждая игра. Сегодня мне сказали — это главная игра? Это одна из главных, но главной была и первая, и вторая. И в первом раунде тоже главные игры были. Всё, что мы прошли, — это заслуга всей команды.

— Много ребят на уколах играло? — Травм достаточно было. Ребята молодцы, все хотели играть, никто не уходил в сторону. Просто надо было принимать решения, насколько кто сможет играть.

— Какой момент в финале был самым сложным? — Надо собраться с мыслями. Все игры были сложными. Сегодня игра шла до одной шайбы. Всё могло произойти, но мы, честно говоря, не хотели ехать в Москву. Это нас заставляло немного волноваться, но ребята сработали.

— Вы мудрый тренер, какой совет можете дать Воробьёву? — Какой я мудрый? (Смеётся).

— Серьёзно! У него важный этап, он молодой… — Я ему желаю успеха! И Игорю Никитину тоже сказал. Мы играли не только против ЦСКА, мы играли против хороших тренеров. Ребята молодые, хорошие ребята — и Никитин, и Юшкевич, и Воробьёв. Много ребят сейчас, которые могут хорошо работать. Я им желаю успеха, удачи, им надо помочь, поддержать, и всё будет нормально.

— Был какой-то особый настрой из-за того, что у ЦСКА восемь олимпийских чемпионов, а у вас никого не взяли? — В финале играют только сильные. Они олимпийские чемпионы, я их поздравляю, они здорово сработали на Олимпиаде. Но у нас в целом была очень сильная команда, организованная. Было какое-то соперничество тренерское и командное.

— Со СКА в финале было бы сложнее? — Как я сейчас могу ответить на такой вопрос? Не знаю. Финал это финал. Во всяком случае, мы отдали бы всё…

— У вас контракт 1+1, сейчас будет пролонгация? — Даже не думаю об этом. Собираюсь работать, я люблю свою работу, ценю её. Работаю честно. Не всегда всё получается так, как хочешь, но я стараюсь и пытаюсь это сделать.

— Что вас мотивирует, ведь вы столько выиграли — чемпионат мира, кубки… — Я люблю хоккей, люблю ребят. Я с них много требую, конечно, но отношусь к ним с большим уважением. Мне нравится с ними быть, общаться, я не устаю от этого.

— Способен ли Зарипов собрать полный сервиз из шести чашек? — Это во многом от него зависит, как он будет готовиться. Это мастер, игрок очень высокого уровня. Всё от него зависит.