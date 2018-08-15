В стиле Виды: фанатов «Спартака» дразнили флагом Украины

УЕФА не стал наказывать игрока ПАОКа за украинский флаг на щитках

Скандалы окружили противостояние московского «Спартака» и греческого ПАОКа в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече, завершившейся победой хозяев в Салониках со счетом 3:2, российские журналисты подверглись нападению со стороны фанатов местного клуба.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал реагировать на этот инцидент. В организации заявили, что для начала расследования по факту нападения на представителей СМИ не было предоставлено достаточных оснований или доказательств.

После ответной встречи, прошедшей в Москве и завершившейся для красно-белых вылетом из розыгрыша Лиги чемпионов, уже отличился футболист ПАОКа.

Защитник греческого клуба Евгений Хачериди вместе с партнерами по команде подошел к болельщикам своего клуба и поблагодарил их за поддержку.

После этого он спустил гетры и показал пальцем фанатам красно-белых на щитки с флагом Украины.

Публикация от Yevhen Khacheridi 3️⃣4️⃣ (@khacheridi34) 14 Авг 2018 в 2:09 PDT Добравшись до своего телефона, украинский футболист похвастался своей патриотической амуницией еще и в социальных сетях.

Подобное поведение не могло не вызвать вопросы. Как передают СМИ, сам футболист покинул «Открытие Арену» через запасной выход. Отвечать за действие Хачериди пришлось его партнерам по команде. Бразильский нападающий ПАОКа Лео заявил, что в поступке украинца не было провокационных намерений.

«Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика», — цитирует Лео «Чемпионат.com».

Соотечественник Хачериди Евгений Шахов , также выступающий за ПАОК, оказался комментировать поступок одноклубника.

«Не знаю, показывал он или нет. Я не буду комментировать. Зачем такие провокационные вопросы? Я не понимаю», — цитирует Шахова «Спорт-экспресс».

В пресс-службе греческого клуба заявили, что футболист не показывал болельщикам «Спартака» свои щитки, которые он надевает на каждую игру.

«Евгений не делал никакого жеста фанатам, просто он праздновал успех команды. Он даже подарил российскому болельщику свою футболку, которую тот попросил.

Во всех матчах у него именно такие щитки, многие игроки используют экипировку в цветах национального флага. Для нас Евгений является одним из самых профессиональных и опытных футболистов», — сказали в клубе.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что действия Хачериди можно расценить как провокацию.

«Я думаю, что это ненормально. Это вопрос воспитания. Надо продемонстрировать всем, что ты разбираешься в политике, позлить людей. Кто-то реагирует на подобные акции смехом, а других это серьезно раздражает.

Человек захотел показать, что он играет за Украину. На мой взгляд, это провокация.

Сейчас любая ситуация является взрывоопасной. Такому не место на поле. Я также не поддерживал Дмитрия Тарасова, который показал футболку с президентом России Владимиром Путиным во время матча в Турции», — цитирует Созина RT.

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА должен наказать Хачериди.

«Уверен, просто так это не пройдет. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире.

Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», — приводит слова Свищева RT.

Видимо, дисциплинарные органы не получили достаточно информации для того, чтобы открыть дело о нарушении четвертого правила «Экипировка игроков» и четвертой статьи регламента Лиги чемпионов.

В них говорится, что «экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных лозунгов, заявлений или изображений».

Если бы Хачериди признали виновным, футболисту мог быть назначен денежный штраф.

На чемпионате мира 2018 года подобный скандал разгорелся после видеороликов защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. Празднуя победу в серии пенальти над сборной России в четвертьфинале мундиаля, футболист в компании представителя штаба национальной команды Огнена Вукоевича несколько раз выкрикнул лозунг «Слава Украине!».

Высказывания игрока долго обсуждались в СМИ. Вида заявлял о том, что лишь хотел передать привет своим украинским друзьям.

В итоге Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла футболисту предупреждение, а Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из штата делегации сборной.