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Представитель посольства Украины прибыл в МИД
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Представитель посольства Украины прибыл в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель посольства Украины в пятницу прибыл в министерство иностранных дел РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат прибыл к зданию на посольском автомобиле около 13.45 мск. Он не давал комментарии СМИ. Предположительно, речь идет о временном поверенном в делах Руслане Нимчинском. Спустя пять минут к зданию МИД прибыл представитель посольства Чехии, а еще через десять — посол Литвы и представитель молдавской дипмиссии.
До них в МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии, а также главы дипмиссий Румынии, Нидерландов.
Никто из них не рассказал журналистам, о чем им было объявлено в МИД, но ранее министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.
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