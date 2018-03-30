Представитель посольства Украины прибыл в МИД

Дипломат прибыл к зданию на посольском автомобиле около 13.45 мск. Он не давал комментарии СМИ. Предположительно, речь идет о временном поверенном в делах Руслане Нимчинском. Спустя пять минут к зданию МИД прибыл представитель посольства Чехии, а еще через десять — посол Литвы и представитель молдавской дипмиссии.

До них в МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии, а также главы дипмиссий Румынии, Нидерландов.

Никто из них не рассказал журналистам, о чем им было объявлено в МИД, но ранее министерство иностранных дел РФ в пятницу сообщило о вызове послов ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", им будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах.