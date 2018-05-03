6 мая в Самаре приостановят движение трамваев по семи маршрутам

В воскресенье, 6 мая, на стадионе «Самара Арена» пройдет второй тестовый матч. Из-за этого в городе изменят схему движения общественного транспорта. — Движение специального общественного транспорта до стадиона начнется за 4 часа до матча и закончится через 3 часа после игры. Но уже с 11:00 до 23:00 несколько трамвайных маршрутов будут ходить по измененному расписанию. № 11 и 12 будут следовать до Северного трамвайного депо, № 13 — до Дома печати, № 24 и 25 — до 15-го микрорайона. Трамваи № 4 и 23 пустят по маршруту Дом печати — улица Тухачевского. Движение трамвайных маршрутов 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 и вовсе приостановят, — сообщили в правительстве региона. Добраться до стадиона можно будет на автобусах S1, S1k, S2, S3, S7 и трамвае S5. Проезд бесплатный.

От остановок до стадиона нужно будет прогуляться пешком.

Начало матча на «Самара Арене» назначено на 17:00. «Крылья Советов» сразятся с краснодарской «Кубанью». Игра пройдет при полной загрузке трибун. После на стадионе пройдет концерт певицы Ёлки

Как прошла первая игра на «Самара Арене», вы можете посмотреть в нашем репортаже. 63.ru следил за событием в режиме онлайн.