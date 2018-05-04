Болельщиков на «Самара Арене» поприветствуют тренеры «КС» разных лет 

Игру самарских «Крыльев Советов» с краснодарской «Кубанью» посетят главные тренеры волжского клуба, которые возглавляли его в разные годы.
— Перед началом матча на поле выйдут Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков. Они совершат круг почета в честь 76-го дня рождения клуба «Крылья Советов», — сообщила пресс-служба самарской команды.
Матч «Крылья Советов» — «Кубань» состоится 6 мая в 17:00.
В этот день за 4 часа до матча и на 3 часа после игры в Самаре приостановят движение трамваев.
Добраться до «Самара Арены» можно будет на спецтранспорте с литерой S. Второй тестовый матч пройдет с полной загрузкой стадиона. Игру посетят более 40 тысяч человек. После матча на стадионе пройдет концерт певицы Ёлки.