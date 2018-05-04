Болельщиков на «Самара Арене» поприветствуют тренеры «КС» разных лет

Игру самарских «Крыльев Советов» с краснодарской «Кубанью» посетят главные тренеры волжского клуба, которые возглавляли его в разные годы.

Матч «Крылья Советов» — «Кубань» состоится 6 мая в 17:00.

В этот день за 4 часа до матча и на 3 часа после игры в Самаре приостановят движение трамваев.