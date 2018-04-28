Гендиректор «Крыльев» доволен организацией первого тестового матча на «Самара Арене»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков доволен уровнем проведения тестового матча на стадионе чемпионата мира-2018. Игра состоялась сегодня, самарский клуб в рамках 35-го тура ФНЛ одержал волевую победу над «Факелом» (2:1).

— Я очень доволен. Шикарная атмосфера, стадион просто сумасшедший, — цитирует ТАСС Шашкова. — Прекрасное поле, нет слов описать эмоции. Ну и плюс игра получилась можно сказать «от ножа», которая заставила зрителей понервничать, но такую игру и любят болельщики.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу — здесь