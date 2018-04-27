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К организации первого тестового матча в Самаре привлекут 385 волонтёров
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К организации первого тестового матча в Самаре привлекут 385 волонтёров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Волонтеры заканчивают подготовку к первому тестовому матчу накануне чемпионата мира по футболу, который состоится на стадионе «Самара Арена» 28 апреля, сообщила администрация губернатора Самарской области.
В мероприятии примут участие 385 волонтеров, в число которых вошли 140 городских и 245 волонтеров оргкомитета. Добровольцы прошли предварительное обучение. Они будут задействованы как на самом стадионе, так и на прилегающей к нему территории, по 15 функциональным направлениям.
"В целом наша основная задача — радушная встреча болельщиков и гостей, помощь в ориентировании на стадионе, прилегающей территории и решении возникающих вопросов", — пояснила ведущий специалист АНО «Оргкомитет „Россия-2018“ Юлия Чигарева.
Всего на матчах ЧМ-2018 в Самарской области будет задействовано около 2,6 тысячи волонтеров. Готовиться к мундиалю кандидаты в волонтеры начали еще в ноябре прошлого года.
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