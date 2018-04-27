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Как выглядит «Самара Арена» за сутки до матча. Видео
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Как выглядит «Самара Арена» за сутки до матча. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: 63.ru
В интернете появилось видео состояния «Самара Арены» за сутки до первого тестового матча. В ролике, снятом на квадрокоптер, видно, что сама чаша, трибуны и газон стадиона чемпионата мира-2018 находятся в оптимальном состоянии, а вот территория вокруг стадиона еще не благоустроена.
Первый тестовый матч на «Самара Арене» пройдет 28 апреля — «Крылья Советов» примут «Факел» в рамках первенства России в ФНЛ. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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