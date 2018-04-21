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Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе ЧМ-2018 в Самаре
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Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе ЧМ-2018 в Самаре 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что все строительные работы на арене чемпионата мира по футболу — 2018 в Самаре, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 28 апреля нас ждет первый тестовый матч, который пройдет в определенном режиме — в неполной заполняемости.
Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории", — сказал Мутко.
"Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты. «Крылья» борются за право участия в РФПЛ, желаю им удачи, чтобы они играли на таком замечательном стадионе. Будем учитывать все замечания после тестового матча. Самара проделала большую работу", — добавил вице-премьер.
Первый тестовый матч в Самаре состоится 28 апреля. Местные «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».
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