Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе ЧМ-2018 в Самаре

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что все строительные работы на арене чемпионата мира по футболу — 2018 в Самаре, завершены, осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории. Слова чиновника приводит ТАСС

"Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 28 апреля нас ждет первый тестовый матч, который пройдет в определенном режиме — в неполной заполняемости.

Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории", — сказал Мутко.

"Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты. «Крылья» борются за право участия в РФПЛ, желаю им удачи, чтобы они играли на таком замечательном стадионе. Будем учитывать все замечания после тестового матча. Самара проделала большую работу", — добавил вице-премьер.

Первый тестовый матч в Самаре состоится 28 апреля. Местные «Крылья Советов» примут воронежский «Факел».